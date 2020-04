Il Torino ha scelto l'erede di De Silvestri

In attesa di tornare in campo e provare a chiudere in fretta la pratica salvezza, il Torino non si fa trovare impreparato sul mercato. Il ds Bava, di concerto con il presidente Cairo, sembra deciso ad abbassare l'età media della squadra, in particolare in difesa.

Tra i possibili partenti c'è Lorenzo De Silvestri, che andrà in scadenza a giugno. L'esterno ex Lazio e Fiorentina ha lanciato segnali alla società, ma la dirigenza si è già messa sulle tracce del possibile erede. Si tratta, secondo quanto riportato da 'Gianlucadimarzio.com', di Vasile Mogos, rumeno classe '92 in forza alla Cremonese e fresco di ingresso nel giro della Nazionale.

Mogos, utilizzabile come esterno difensivo di destra, ma anche da centrale, gioca in B da tre stagioni e mezzo, da quando l'Ascoli lo acquistò dalla Reggiana nel gennaio 2017. Il rendimento in crescendo lo ha posto all'attenzione di altri club di Serie A. Il Torino proverà ad anticipare la concorrenza, forte magari della volontà del giocatore di tornare in Piemonte, essendo sbarcato in Italia nel '99 ad Asti.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 23:40