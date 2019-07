Il Torino liquida il Debrecen

Vittoria netta del Torino nell'andata del turno preliminare d'Europa League contro gli ungheresi del Debrecen. I granata sfruttano il fattore casalingo imponendosi per 3-0 e ipotecando la qualificazione al prossimo turno: la squadra di Mazzarri domina in lungo e in largo la partita, e Sirigu non è mai seriamente impegnato.

Belotti sblocca il match nel primo tempo guadagnando e trasformando un calcio di rigore al 20', prima dell'intervallo Ansaldi raddoppia con un tiro-cross dalla linea di fondo. Nella ripresa Zaza conferma la sua buona condizione firmando il 3-0 di testa nel finale di partita. Tra una settimana il ritorno in Ungheria: per Belotti e compagni dovrebbe trattarsi solo di una formalità.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 23:08