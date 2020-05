Il Torino mette in agenda due rinnovi

Il Torino ha messo in agenda i rinnovi di contratto di Ansaldi e De Silvestri: entrambi in scadenza, sono ritenuti importanti sia per il ruolo che ricoprono in campo e sia per quello da 'senatori' nello spogliatoio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Urbano Cairo si è espresso così in merito: "Con i due calciatori c'è un rapporto eccellente. Stavamo già parlando con loro da tempo, poi la pandemia ha rallentato tutto. Il nostro rapporto è davvero bellissimo. Posso dirvi che Vagnati è già in contatto con loro e con i rispettivi procuratori: al momento opportuno, faremo tutto il possibile per concludere felicemente questa storia così da fare i prolungamenti".

SPORTAL.IT | 24-05-2020 10:06