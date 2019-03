Il Torino si allontana da Diego Perotti. I costi dell'operazione lievitano, e i granata di starebbero muovendo in altre direzioni, riporta Sportmediaset.

Inoltre il giocatore è orientato a restare alla Roma. In un'intervista a Tyc Sport se l'è presa con il padre Hugo per alcune dichiarazioni: "Per ora non tornerò al Boca. E mio padre ha fatto un casino, nel club si sono arrabbiati. Ho ancora due anni di contratto con la Roma. Voglio rispettarlo".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 11:45