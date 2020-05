Il Torino non molla Bonaventura

La Roma si è portata in vantaggio nella corsa a Giacomo Bonaventura, destinato a lasciare il Milan a aprametero zero, ma il Torino non si è ancora arreso. L’ex atalantino sembra convinto dal ricco contratto messo sul piatto dai giallorossi, ma il presidente del Toro Urbano Cairo non si è ancora rassegnato.

A prescindere da chi siederà sulla panchina dei granata, infatti, Bonaventura viene visto come il potenziale colpo ad effetto della prossima campagna acquisti, per questo in casa Toro confidano in un buon finale di campionato per convincere Bonaventura a ripensarci, complice magari la possibile mancata qualificazione della Roma alla prossima Champions League.

