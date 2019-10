Il Torino pensa alle cessioni

Il mancato approdo alla fase a gironi di Europa League ha condizionato l'inizio del campionato del Torino, cui sta mancando continuità per stazionare ai piani alti della classifica.

Il percorso nei preliminari ha però condizionato anche la gestione del mercato da parte della società, che ha operato i primi acquisti solo nella parte finale di agosto. Come corollario la rosa non è stata sfoltita, proprio in previsione del doppio impegno settimanale.

Gennaio allora potrebbe offrire al ds Bava e al presidente Cairo l'opportunità di mandare a giocare alcuni elementi che stanno vedendo il campo poco o pochissimo nel primo scorcio di stagione. Come riporta Tuttosport si prevedono almeno quattro cessioni.

Sulla lista di partenza ci sono i nomi di almeno uno tra Simone Edera e Vittorio Parigini, ma anche quello di Vincenzo Millico, il cui passaggio al Chievo è sfumato sul finire del mercato. In difesa inoltre a salutare la maglia granata sarà almeno uno tra Bremer, Bonifazi, Djidji e Lyanco, che si sono alternati nelle prime sette giornate.

SPORTAL.IT | 09-10-2019 15:11