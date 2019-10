Il Torino perde altri due giocatori per le nazionali

Anche a novembre il Torino sa già che perderà due giocatori per gli impegni delle nazionali. Si tratta di Lyanco e Rincon, che sono già stati convocati dai rispettivi commissari tecnici in vista degli impegni del prossimo mese.

Il difensore dovrà prendere parte al doppio impegno del 15 e 19 novembre del suo Brasile Under 23, che dovrà affrontare in amichevole l'Argentina e la Corea del Sud. Il centrocampista del Venezuela sarà invece a disposizione per le partite che la Vinotinto disputerà il 15 novembre contro il Paraguay e il 19 novembre contro il Giappone.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 10:28