Il Torino perde Iago Falque

Brutta tegola per il Torino in vista del rush finale del campionato per la qualificazione all’Europa League. Gli esami strumentali cui si è sottoposto Iago Falque hanno infatti evidenziato uno stiramento di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

L’attaccante spagnolo si era infortunato nei primi minuti del secondo tempo della partita di Firenze, venendo sostituito da Simone Zaza.

Iago sarà ovviamente costretto a saltare la partita contro la Sampdoria, ma anche quella del sabato successivo a Parma. Obiettivo minimo recuperare il giocatore per il derby del 4 maggio.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 19:30