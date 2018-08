Il Torino rifiuta un'offerta per Ljajic

Il Torino ha rifiutato un'offerta del Besiktas per Adem Ljajic. Il club turco, riporta la Gazzetta dello Sport, aveva proposto ai granata un prestito con diritto riscatto: no di Urbano Cairo.

Mentre non si sblocca la situazione di Niang (molte pretendenti ancora non sono uscite allo scoperto), Petrachi cerca di imprimere un'accelerata per quanto riguarda i terzini. I due giocatori in lizza sono Kieran Gibbs del West Bromwich Albion e Ola Aina del Chelsea: sono attesi sviluppi nelle prossime 24-48 ore. Per il secondo il Toro punta a un prestito secco, per il primo c'è già l'accordo con l'agente, si aspetta la risposta del Wba.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 09:15