Il Torino riporta in Italia Soriano

Concretizzata la doppia operazione in uscita con la Spal, che ha accolto Bonifazi in prestito e Valdifiori a titolo definitivo, il Torino mette a segno il suo possibile ultimo colpo in entrata dell’estate 2018. Nel giorno in cui è stato definito l’arrivo del difensore ivoriano Djidji dal Nantes, Mazzarri riceve anche il “regalo” Soriano.

Il centrocampista italo-tedesco è stata una trattativa-lampo tra i granata e il Villarreal, conclusa con la formula del prestito a un milione e diritto di riscatto fissato a 14 che diventerà obbligo allo scoccare di un certo numero di partite giocate dall’ex giocatore della Sampdoria, che lascia la Spagna dopo due stagioni. Da capire adesso come si muoverà il mercato in uscita del Torino: sempre in ballo le possibili cessioni di uno tra Iago Falque, Ljajic e Niang.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 16-08-2018 23:35