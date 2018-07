Il Torino sfida la Fiorentina per El Shaarawy

Stephan El Shaarawy è pronto a lasciare la Roma.

Il Faraone, chiuso sulla fascia sinistra da Diego Perotti e dal neo arrivato Justin Kluivert, starebbe valutando l’ipotesi di trasferimento in un nuovo club che gli possa garantire più continuità durante la stagione.

Sul giocatore è forte l’interesse di Fiorentina e Torino. La Viola vorrebbe chiudere per l’esterno giallorosso viste le difficoltà per arrivare a Marko Pjaca; i granata invece sognano la coppia El-Shaarawy-Belotti per puntare all’Europa League.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 18:35