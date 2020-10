Il Torino si interroga su Marco Giampaolo.

Terza sconfitta consecutiva per i granata, che cedono in casa anche al Cagliari. E già circolano i primi nomi, anche se al momento la posizione del tecnico abruzzese non sembra a rischio: quanto successo nel passato campionato, con la mancata reazione dopo il passaggio da Mazzarri a Longo, è tenuto ben presente.

Si parla di un’ipotesi legata a Davide Nicola, che ha salvato il Genoa, ma che non è stato confermato da Preziosi.

