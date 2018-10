Il Torino si riprende Milinkovic-Savic

Vanja Milinkovic-Savic verso il ritorno a Torino. Il portiere serbo, girato in prestito secco alla Spal con la convinzione che giocasse titolare, complice un infortunio non è invece riuscito a scalzare Alfred Gomis dal posto di primo portiere, e fa panchina come la faceva in granata.

Secondo la Nuova Ferrara, il Toro con tutta probabilità chiederà alla Spal di ritirare l'estremo difensore per poi girarlo immediatamente altrove, con la certezza che giochi davvero titolare, magari in cadetteria. Il Verona sarebbe interessato al prestito.

Intanto sempre sulla caldissima asse Torino-Ferrara, Cairo avrebbe prenotato l'esterno dei biancoazzurri Manuel Lazzari. "In quel ruolo abbiamo Aina, De Silvestri, Ansaldi e tanti giovani, non lo stiamo bloccando anche se è molto bravo", ha dichiarato Cairo, da sempre estimatore del giocatore, già cercato la scorsa estate senza successo. Se l'affare andrà in porto sarà però solamente il prossimo giugno: Lazzari è una pedina chiave per per la salvezza.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 10:20