Il Torino studia il doppio colpo di mercato

Dopo la deludente stagione passata, il Torino sta cercando di muoversi in maniera oculata sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo mister Marco Giampaolo. L’obiettivo di Urbano Cairo e della dirigenza granata è quello di rinforzare difesa e centrocampo. In questo senso, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Toro è pronto a tentare l’affondo per Gian Marco Ferrari del Sassuolo e Lucas Torreira dell’Arsenal.

Per arrivare a Ferrari, valutato 10 milioni, il Torino è disposto a sacrificare Simone Zaza (per lui sarebbe un ritorno in neroverde) o Simone Edera. Per Torreira, invece, la dirigenza sta valutando se è il caso di investire i 24 milioni richiesti dall’Arsenal: uno sforzo possibile per accontentare Giampaolo, che lo ha allenato ai tempi della Sampdoria e lo considera un suo pupillo.

OMNISPORT | 17-09-2020 11:48