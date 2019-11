Il Torino torna a vincere, il Genoa affonda

Il Torino ha sconfitto il Genoa in trasferta per 1-0 nell'anticipo delle 18 della quattordicesima giornata di Serie A. Ai granata è stato sufficiente il colpo di testa vincente di Bremer al 77', su cross dalla bandierina di Simone Verdi, per tornare a sorridere dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Inter.

Da segnalare un po' di nervosismo nel finale: Simone Edera, entrato al minuto 88 proprio al posto di Verdi ed esordiente in maglia granata, si è fatto espellere per doppia ammonizione al 95', lasciando i suoi in dieci comunque per pochi secondi.

In classifica, il Toro risale momentaneamente al decimo posto con 17 punti, mentre il Genoa, che nelle ultime quattro partite ha collezionato due soli punti, resta in zona retrocessione a quota 10.

SPORTAL.IT | 30-11-2019 20:09