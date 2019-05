Il Toro fa cassa: altro addio pesante

La qualificazione all’Europa League non è arrivata, ma per il Torino è comunque una fine di maggio “ricca”.

Il club del presidente Cairo ha infatti effettuato un doppio colpo in uscita. Dopo l’ufficializzazione del riscatto di Adem Ljajic da parte del Besiktas, che ha versato nelle casse dei granata 6,5 milioni, anche Mbaye Niang ha salutato il Toro a tutti gli effetti.

Il Rennes ha infatti riscattato l’ex milanista pagando i 15 milioni stabiliti un anno fa al momento dell’arrivo in prestito del giocatore.

Niang, che arrivò al Torino nell’estate 2017 su richiesta del suo ex allenatore in rossonero Sinisa Mihajlovic, ha segnato solo quattro reti in 29 presenze nell’unica stagione in granata, mentre nella prima annata al Rennes sembra aver ritrovato smalto: 14 gol in 43 presenze complessive tra campionato e Coppe.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 16:06