Il Toro pianifica il rinnovo: Mazzarri parla con Falque

Il Torino è pronto a blindare Iago Falque se lo spagnolo resterà in granata alla fine della sessione estiva del mercato iberico. Tuttosport riporta che i granata valutano il giocatore a una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro, e solo con un'offerta che si avvicini a tale somma si siederanno al tavolo con il Siviglia, la pretendente più accreditata.

Intanto Cairo e Petrachi pianificano il possibile rinnovo: contratto fino al 2022, se non fino al 2023, con un ingaggio ritoccato decisamente verso l'alto. Walter Mazzarri sta parlando ripetutamente con il giocatore, per tranquillizzarlo e fargli sentire la sua stima, e i tifosi sono tutti dalla sua parte dopo lo sfogo seguito alla partita contro la Roma. Se il Siviglia non si presenterà con una proposta dai 20 milioni in su, Iago resterà sotto la Mole.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 09:45