Il Toro respira: Genoa battuto

Il Torino si sblocca e va a vincere sul campo del Genoa nel recupero di campionato andato in scena nel pomeriggio di mercoledì.

2-0 per i granata, sempre a segno nella prima frazione di gioco. Il vantaggio lo sigla Lukic al 10’, sfruttando un erroraccio di Goldaniga, mentre al 26’ è una sfortunata autorete di Luca Pellegrini su cross del redivivo Belotti ad ampliare il margine tra le due squadre in campo.

I liguri riescono a riaprire il match troppo tardi, in pieno recupero, con Scamacca, ancora in gol dopo il derby. Al triplice fischio Giampaolo, tesissimo per tutto il match e ancora di più dopo la rete subita, può finalmente rilassarsi dopo avere collezionato un solo punto nelle prime cinque giornate.

OMNISPORT | 04-11-2020 19:10