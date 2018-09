Il Tottenham a Milano senza due big

Dall’Inghilterra arrivano buone notizie per l’Inter in vista del prossimo impegno in Champions League contro il Tottenham.

Il club londinese dovrà infatti fare a meno del proprio capitano Hugo Lloris, out a causa di un infortunio alla coscia che lo ha costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale.

Anche Dele Alli è a rischio: il centrocampista inglese è alle prese con un problema al tendine del ginocchio. Salterà sicuramente la sfida di campionato contro il Liverpool e resta in forte dubbio per martedì sera.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 16:20