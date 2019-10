Il Tottenham interessato a Rabiot

Adrien Rabiot, classe 1995, arrivato questa estate dopo aver chiuso l'esperienza con il Paris Saint Germain non sembra un pallino di Maurizio Sarri e potrebbe essere ceduto al Tottenham già nella sessione di calciomercato invernale.

Il centrocampista transalpino è stato impiegato poco in questo avvio di campionato dal neo tecnico bianconero e nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa non ha offerto prestazioni di livello.

Non è quindi da escludere che nel caso di una trattativa possa Eriksen come contropartita tecnica.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 16:46