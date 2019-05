Il Tottenham sta preparando un'offerta importante per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo.

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, gli Spurs puntano sul talento giallorosso, in calo nelle ultime settimane dopo una stagione da urlo, e sono pronti a sborsare 45 milioni di euro per accaparrarselo in vista della prossima stagione.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 11:18