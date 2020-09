Il Tottenham prova il colpo Belotti

Prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro. E’ quanto il Tottenham avrebbe proposto al Torino per arrivare ad Andrea Belotti, bomber dei piemontesi: lo ha riferito Sky Sport nella tarda serata di venerdì.

Un tentativo, quello dei londinesi, che la società granata non ha minimamente preso in considerazione. Gli inglesi, sempre secondo l’emittente, per il solo prestito avrebbero offerto 5 milioni di euro.

OMNISPORT | 12-09-2020 08:36