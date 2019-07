Il Tottenham rilancia: Dybala taglia le vacanze

Il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha fatto intendere che stima Paulo Dybala, vedendolo sia come trequartista che come “falso nueve”, tuttavia il futuro dell'argentino a Torino rimane incerto. Proprio per chiarire la situazione la Joya, secondo Tuttosport, avrebbe deciso di tagliarsi 4 giorni di vacanza: sarà a Torino giovedì prossimo, il primo agosto, anziché il 5 come originariamente previsto, per discutere del suo futuro con Fabio Paratici e l'allenatore toscano.

L’offerta del Tottenham, pronto a spendere fino a 80 milioni di sterline come riportato venerdì mattina da alcuni tabloid, è di quelle che potrebbero indurre la Juventus a sacrificare l’argentino. In Inghilterra il mercato in entrata chiuderà l’8 agosto, motivo in più per cui Tottenham e Manchester United fanno sul serio, risultando in questo momento ipotesi più calde rispetto al Paris Saint-Germain.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 26-07-2019 10:35