Il Tottenham torna a casa

Dopo aver eguagliato il miglior risultato della propria storia in Champions League, i quarti di finale, già toccati nel 2012 a spese del Milan di Allegri, il Tottenham ha un altro motivo per festeggiare.

Il nuovo stadio è infatti finalmente pronto. Gli Spurs hanno annunciato attraverso il proprio sito ufficiale due Test Event nel nuovo White Hart Lane, in attesa del debutto in gare ufficiali in programma all'inizio di aprile: "Per ottenere un certificato di sicurezza formale per gli incontri che si terranno nel nuovo stadio – fa sapere il Tottenham – dobbiamo giocare due gare di Test Event con un incremento di presenze".

Domenica 24 è in programma Tottenham-Southampton Under 18 e il sabato successivo una partita tra leggende. L’esilio a Wembley, iniziato nell’estate 2017, sta quindi per concludersi.

Quanto alla prima partita ufficiale, il club fa sapere di avere concordato con la Premier League che si tratterà di una partita di campionato, e non di Coppa, in vista di quella che la squadra di Pochettino affronterà nei quarti di Champions: “Se il Brighton vincerà la partita di FA Cup, giocheremo con il Crystal Palace mercoledì 3 aprile e con il Brighton il 23 o il 24 aprile. Se il Brighton perderà, giocheremo contro di loro il 6 o 7 aprile e con il Crystal Palace il 23 o 24 aprile".



SPORTAL.IT | 09-03-2019 10:45