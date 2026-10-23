La presentazione del Tour ha rimescolato le carte: in Francia hanno avuto il coraggio di uscire dal seminato, ma così hanno messo all'angolo il Giro, privo di grossi calibri.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’hanno capito anche i sassi: questo Tour è fatto apposta per evitare che Tadej Pogacar metta la maglia gialla in cassaforte già nella prima settimana. Non che non possa farlo ugualmente: vincere una grande corsa a tappe con 71 chilometri di cronometro e senza il dislivello al quale gli organizzatori hanno abituato ormai i corridori da qualche anno a questa parte sarebbe un bel modo per dimostrare al mondo intero di essere sempre e comunque il più forte di questa epoca. E allora viva ASO che ha deciso di fare qualcosa di estremamente coraggioso: rispolverare le carte di un tempo e rimettere mano agli ingredienti per creare una corsa esplosiva. Mostrando insomma quel coraggio che ultimamente al Tour era mancato.

Remco, il treno sta passando: può insidiare Pogacar

Tutti sono sembrati entusiasti del nuovo disegno della grand boucle. Tutti, tranne che Jonas Vingegaard, che pure la Visma vuole portare lo stesso a correre sulle strade di Francia, con Van Aert e Brennan pronti a diventare i nuovi padroni delle volate. Il danese in realtà tra i big è quello più di ogni altro di fronte a un bivio: l’ambizione di puntare al terzo Tour è forte, ma se le premesse son queste è pressoché impossibile competere con gli avversari. Che si chiamano Pogacar, ma soprattutto Remco Evenepoel e Paul Seixas. “Remco non può che essere felice per tutti i chilometri di cronometro previsti dal percorso”, ha sentenziato Ralph Denk, general manager della Red Bull Bora Hansgrohe.

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“Detto ciò, non è affatto vero che il prossimo sarà un Tour meno duro degli altri. Mancheranno tappe con dislivelli importanti, ma questo ad esempio potrebbe non rappresentare un vantaggio per uomini come Evenepoel che in salita hanno dimostrato di poter fare la differenza, sebbene tutti quei chilometri a cronometro siano un bell’appoggio. Sarà la solita battaglia senza esclusione di colpi, e noi vogliamo arrivare a giocarci tutte le nostre carte quando sarà il momento”. Una distanza così lunga nella corse contro il tempo mancava dal 2012, anno in cui vinse Bradley Wiggins: non può essere un caso…

Questo Tour profuma già di Paul Seixas

In Francia chiaramente tutti guardano a Paul Seixas, che a cronometro è migliorato tanto (lo si è visto anche al mondiale, terzo dietro Remco e Ganna) e che avrà un anno in più di maturazione ciclistica per puntare al grande obiettivo. Lui forse potrebbe trarre ancora più beneficio da un disegno più “esplosivo” e meno selettivo, e chiaramente la mossa di ASO vuol essere anche un assist per testare le reali ambizioni del 20enne della Decathlon CMA CGM.

“Seixas avrebbe potuto fare ancora meglio nel 2026 se non fosse caduto al Delfinato, poche settimane prima del Tour”, il commento del direttore della grand boucle, Christan Prudhomme. “Quanto visto al Lombardia potrebbe anticipare ciò che vedremo l’anno prossimo, pertanto Paul merita attenzione come tanti altri”.

Giro spalle al muro: solo Vingegaard può “salvarlo”

La presentazione del Tour ha anticipato quella del Giro, in programma il prossimo 3 novembre. Un Giro che accoglierà probabilmente tutti quegli scalatori rimasti “delusi” dal percorso proposto da ASO: se le anticipazioni si riveleranno azzeccate, RCS ha deciso di varare un Giro decisamente molto più duro in termini di dislivello e arrivi in altura.

Il problema sarà però sempre il solito: dopo aver convinto a correre in Italia prima Pogacar nel 2024 e poi Vingegaard nel 2026, risulta oggettivamente complicato pensare di riportare uno dei due in gara nella prossima edizione, così come a questo punto è da considerare fuori dai giochi Evenepoel, che butterà ogni pensiero da qui a luglio sul Tour.

E senza i tre tenori arruolabili, e con Seixas e Del Toro già con la testa rivolta al Tour (il messicano ha ribadito che tornerà a fare da scudiero al capitano), il Giro diventa giocoforza più povero, al netto di un percorso che si preannuncia bello come non mai.

Pellizzari, Ciccone e Piganzoli: l’occasione della vita?

Pogacar al Giro sarebbe anche tornato volentieri, ma lo scotto della caduta alla Vuelta e la mancata triplice corona (che da programma sarebbe già dovuta arrivare) potrebbe convincerlo a dedicarsi a tornare a correre sulle strade di Spagna nel mese di settembre, anche perché quest’anno il mondiale si correrà in Alta Savoia l’ultima domenica di agosto.

Che Vingegaard possa correre nuovamente il Giro da detentore del trofeo senza fine non sembra al momento un’ipotesi credibile, e allora al Giro potrebbe esserci spazio per i vari Enric Mas, Florian Lipowitz, Richard Carapaz, Oscar Onley e Lenny Martinez.

Soprattutto però potrebbe essere l’occasione che aspettavano gli italiani: Giulio Pellizzari (con Lorenzo Mark Finn al suo fianco), Giulio Ciccone e Antonio Tiberi avrebbero l’opportunità di provare a tentare il colpaccio, così come magari potrebbe avercela Davide Piganzoli, se la Visma non porterà Vingegaard, Jorgenson o Kuss. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. Ma RCS non può fare salti di gioia.