Il Tour parte sabato, prima tappa per velocisti

Finalmente il Tour de France, l’attesa è stata tantissima e sta per concludersi. Per la seconda volta nella storia dopo il 1981 sarà Nizza ad aprire la Grande Boucle. Lo farà con una tappa che si aprirà e concluderà nella perla della Costa Azzurra e che dovrebbe consentire a un velocista di arrivare per primo e, di conseguenza, indossare la prima maglia gialla del 2020: ci saranno anche delle salite, non particolarmente dure, e quindi anche con l’aiuto delle rispettive squadre gli sprinter dovrebbero giocarsela fino alla fine.

Dando per scontato, quindi, che non ci saranno scossoni fin da subito, ecco che allora la scelta fatalmente andrà a cadere su uno tra l’irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) e l’australiano Caleb Ewan, portacolori della Lotto Soudal. Sbagliatissimo, però, dimenticare gli altri, a partire dagli italiani: Giacomo Nizzolo ha appena vinto il campionato europeo e può fare il colpaccio. Non saranno tante le occasioni per i velocisti, bisognerà cercare di sfruttarle subito.

OMNISPORT | 27-08-2020 11:06