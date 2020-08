Il Trapani chiede una B a 22 squadre

Il Trapani ci prova e conseguentemente anche il Perugia spera. La società siciliana si è rivolta al Collegio di Garanzia del Coni chiedendo la riammissione della diciottesima squadra in classifica e della diciassettesima perdente nei play out in base all’articolo 49 delle Noif.

I granata ritengono che, proprio tenendo conto dell’articolo 49, il torneo cadetto debba essere formato da 22 squadre. Le 20 formazioni partecipanti rappresenterebbero una eccezione data dalla norma transitoria per l’annata 2019-20 e la retrocessione dovrebbe riguardare solo l’ultima e la penultima.

OMNISPORT | 17-08-2020 14:55