Il Trapani torna in Serie B

È il Trapani l’ultima squadra ad esultare nella stagione 2018-2019 del calcio italiano. La partita che ha segnato la fine ufficiale dell'annata calcistica dei club ha visto infatti i siciliani sconfiggere 2-0 al “Provinciale” il Piacenza nel ritorno della seconda finale playoff, dopo che il Pisa aveva già ottenuto la promozione in B ai danni della Triestina.

Dopo lo 0-0 del “Garilli”, quindi, il Trapani capitalizza il fattore campo tornando in B dopo due stagioni di assenza al termine di un’annata esaltante sul campo, chiusa al secondo posto nel girone C alle spalle della Juve Stabia, e tribolata fuori per le sofferenze societarie.

Chiaro il dominio del Trapani che ha segnato un gol per tempo: Nzola al 21’ e Taugourdeau a cinque dalla fine. Poche le occasioni create da un Piacenza che aveva già visto sfumare il sogno della promozione nella stagione regolare perdendo il primo posto del girone A all’ultima giornata a vantaggio dell’Entella.



SPORTAL.IT | 15-06-2019 22:46