Il triste viaggio di Claudio Ranieri

Claudio Ranieri ha legato il proprio nome al Leicester con il trionfo in Premier League nel 2016, impresa che stupì il mondo del calcio.

L’ex allenatore delle Foxes si è recato al King Power Stadium per rendere omaggio a Vichai Srivaddhanaprabha, scomparso sabato 27 ottobre dopo la caduta del suo elicottero, con cui si era recato allo stadio per vedere la sua squadra, dove persero la vita altre quattro persone, due piloti e due dello staff presidenziale.

La notizia ha scosso tutta Inghilterra e non solo. In sua memoria si è deciso di dedicargli un minuto di silenzio su tutti i campi nelle gare di coppa.

Toccante il ricordo di Riyad Mahrez, diventato famoso proprio al Leicester, che gli ha dedicato la rete della vittoria del Manchetser City sul campo del Tottenham proprio il giorno successivo alla tragedia.

Ranieri ha omaggiato Srivaddhanaprabha recandosi nel piazzale dove è accaduto l’incidente, decorato con molti fiori, preghiere, magliette, non solo del Leicester, ma di molte altri club della Premier e non solo.

L’ex tecnico di Roma e Juventus, nei giorni scorsi aveva dichiarato a Sky Sport: “La notizia della scomparsa del presidente mi ha scosso tremendamente. Era un uomo buono, aveva sempre parole positive per tutti e tutto, con un’elettricità che ti dava la carica. Era un padre per tutti i calciatori e si comportava come tale”.

Ranieri ha anche raccontato il suo primo incontro con il patron thailandese: “Quando ci siamo incontrati mi ha detto di voler salvare la squadra, poi alla fine sappiamo tutti come è andata. Quando giocavamo in casa saliva sempre poco prima del fischio iniziale per salutare tutti usando sempre parole positive, incitando tutti a dare il meglio in campo. Pochi giorni dopo il mio compleanno, è salito, come faceva sempre, ma quella volta lo ha fatto con una torta grandissima, ‘costringendo’ tutti i calciatori a cantarmi tanti auguri”.

