Il tweet di Biasin che ha fatto inviperire i milanisti

Oramai non è più un mistero: Gennaro Gattuso lascia il Milan. Il tecnico non è stato confermato sulla panchina rossonera, scatenando un dibattito sull’opportunità di cambiare guida e dividendo l’opinione pubblica sulla bontà del suo operato. Come spesso succede negli addii c’è stata una piccola coda polemica, con tanti che sostengono che mandarlo via non è stato molto elegante dopo i 68 punti fatti.

Biasin lo difende – Fra questi c’è il giornalista e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin, che ha espresso la sua opinione sul suo profilo Twitter scrivendo: “I tifosi che godono per l’addio di Gattuso (pochi ma rumorosi) può essere che capiscano di allenatori (si vedrà) ma di sicuro non conoscono la storia del loro club. Una vita al servizio del Milan: ci vuole coraggio…”.

Reazioni rabbiose – A quanto pare però c’è chi non concorda perché questo tweet ha fatto infuriare i milanisti, che hanno commentato in modo piccato. C’è chi scrive “Il 90% dei milanisti è in festa, pertanto la premessa non sta in piedi, e con un allenatore in panchina magari in uno dei due derby non saremmo scesi in campo sapendo di averlo perso…quindi al giovedì ci giocavi tu!” oppure “É stato insopportabile quest’anno, non diciamo fesserie. Lo scorso anno ha fatto un lavoro decente ma ha mostrato comunque segni di debolezza. Quest’anno proprio zero. Dopo ogni partita o conferenza rimaneva l’amaro in bocca e la sensazione di essere una squadra fantasma”. C’è anche chi ironizza con “Carissimo Fabrizio ti regalerei un dvd con tutte le 38 partite di campionato da rivedere. Evito quelle di Europa League che da sole basterebbero per dare un senso a tale decisione”.

SPORTEVAI | 28-05-2019 10:26