Il tweet di Marelli rovina la festa agli interisti

Il 5-0 allo Shakhtar Donetsk con le doppiette di Lukaku e Lautaro ha spazzato via mesi di critiche e dubbi su questa Inter. Nell’anno nero della Juve in Europa sarebbe una soddisfazione doppia per i nerazzurri alzare la coppa dell’Europa League e tutto il popolo interista è già in fibrillazione per la partita di venerdì contro il Siviglia. A smorzare un po’ gli entusiasmi arriva un tweet controcorrente di Luca Marelli.

Marelli vede favorito il Siviglia

L’ex arbitro comasco fa le sue considerazioni sui social dopo la gara di ieri e nell’elogiare Conte e due protagonisti in particolare della rosa nerazzurra piazza un pronostico che non piace ai tifosi.

Marelli scrive: “Conte l’ha preparata magnificamente; – D’Ambrosio il giocatore più sottovalutato della Serie A; – Bastoni ha 21 anni; – col Siviglia l’Inter non parte favorita ma si può fare, ripeto per me non è favorita è una mia opinione personale; – in Europa non c’è solo la Juventus e per il calcio italiano è un bene”.

La rivolta dei tifosi sul web

Arrivano reazioni polemiche sui pronostici di Marelli: “Non è favorita . È FAVORITISSIMA! Ma l avete visto il Siviglia?? È peggio di quelli di ieri . Ha eliminato il Manchester con il portiere (Bono) che nel secondo tempo ha fatto 7 miracoli . Maddai su” o anche: “Per l’Inter sarà una partita quasi facile”.

I fan interisti non ci stanno: “Io credo parta favorita perché ha un allenatore bravissimo a preparare le partite e perché gioca un calcio duro e senza fronzoli, più efficace di quello palleggiato degli andalusi” oppure: “Non parte favorita contro il Siviglia? 200 mln di investimenti, allenatore più pagato al Mondo e parte sfavorita?”. Il web è un fiume in piena: “Siviglia poca roba, Luca. Contro lo United meritava di perdere 6-1. Vedo favorita l’Inter “,

C’è chi scrive (con un filo d’ironia): “Perché non parte favorita? Miglior calcio d’Europa. Seconda a-1 dalla prima in campionato. Maggior costi campagna acquisti Miglior allenatore“.

Un utente dissente da un’altra considerazione: “D’Ambrosio giocatore più sottovalutato della serie A” non si può sentire” e infine c’è anche chi fa notare: “Bisogna anche dire che il Siviglia sarà la prima squadra seria che l’Inter affronterà in Europa League dopo sorteggi molto favorevoli fin qui”.

