Il Valencia apre alla cessione di Zaza

Marco Alemany, direttore generale del Valencia, ha parlato in conferenza stampa della possibile partenza di Simone Zaza, visto il forte interessamento del Milan nei confronti dell'attaccante ex Juventus e Sassuolo.

"Zaza è molto importante per noi e lunedì si allenerà insieme ai compagni. I giocatori però hanno un valore di mercato e dovremo valutare le eventuali offerte, ma anche l'impatto sulla qualità della squadra. Queste due condizioni verranno valutate come per tutti i giocatori".

L'attaccante lucano avrebbe invece già dato il proprio consenso a trasferirsi a Milano.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2018 17:55