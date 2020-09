Il Valencia ci riprova per Pezzella

Il Valencia non molla German Pezzella. Secondo quanto riporta Marca, il club spagnolo ha provato un nuovo affondo per il difensore argentino della Fiorentina, che potrebbe lasciare i viola in questa sessione di mercato.

I gigliati però chiedono almeno 15 milioni di euro per il centrale sudamericano, una cifra giudicata inaccessibile dai Pipistrelli, in piena crisi finanziaria dopo l’emergenza Covid.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 08-09-2020 08:50