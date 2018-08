Il Valencia fa tris, Zaza verso l'addio

Se non fosse bastato l’arrivo in prestito di Michy Batshuayi, dal Chelsea, e neppure quello di Kevin Gameiro, dall’Atletico Madrid, il Valencia ha fatto capire a tutti di fare sul serio in vista del ritorno in Champions. Ecco allora che dal Villarreal, fresco di cessione di Samu Castillejo al Milan, arriva alla corte di Marcelino anche Denis Cheryshev, anch’egli con la formula del prestito.

L’esterno d’attacco russo è reduce da un Mondiale da protagonista, con quattro gol segnati, ed è pronto per la Champions League, dove ha finora giocato solo tre spezzoni di partita con il Real Madrid.

Tutto lascia pensare, a questo punto, che la cessione di Simone Zaza sia inevitabile: l’attaccante lucano, sempre nel mirino del Torino, potrebbe però trasferirsi in Francia e in particolare al Nizza, essendo stato individuato dal club rossonero come il possibile erede di Mario Balotelli, ormai separato in casa in Costa Azzurra.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-08-2018 19:15