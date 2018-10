Il Valencia ferma Messi

Al Mestalla, il Barcellona non va oltre l'1-1 con il Valencia. Al gol di Garay, risponde il solito Messi. Per i blaugrana si tratta della quarta gara, nella Liga, senza vittorie. Un pareggio che permette al Siviglia di André Silva di essere, a sorpresa, primo in classifica nel torneo spagnolo.

"Vuoi sempre la vittoria e, se non vinci, hai l'impressione di aver perso due punti ma, bisogna riconoscerlo, il Valencia ha fatto una grande partita. Dopo il gol di Messi, abbiamo pensato di poter vincere ma non è andata così", il commento di Valverde, tecnico del Barcellona.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 07:35