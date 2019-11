Il Var approda in serie B. L'assemblea delle società della cadetteria ha approvato la delibera che ufficializza l'adozione della tecnologia anche nella seconda divisione italiana. Dal girone di ritorno la tecnologia sarà usata offline in via sperimentale, a partire da playoff e playout sarà invece fissa ed effettiva.

"Serie BKT accresce il suo valore introducendo il VAR – è la nota della Lega B -! Nel corso di questa stagione si svolgerà la fase di test che vedrà dai playoff/playout 19/20 e nella regular season delle successive l'utilizzo dello strumento che garantirà un maggiore prestigio al campionato cadetto".

SPORTAL.IT | 19-11-2019 19:36