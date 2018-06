Il Var e Pogba salvano la Francia: Australia ko

Paul Pogba e il Var salvano la Francia che all’esordio nel Mondiale 2018 riesce ad avere la meglio su una buona Australia.

Grazie ai tre punti conquistati a Kazan, la squadra di Deschamps si porta momentaneamente in testa nel girone C dove ci sono anche Danimarca e Perù.

La Francia, sotto un sole cocente, approccia molto bene il match e si rende subito pericolosa grazie a delle conclusioni da fuori di Dembelè, Griezmann e Pogba che trovano però Ryan molto attento.

L’Australia dopo un quarto d’ora complicato esce pian piano dal guscio e sfiora il vantaggio al 30’: una palla scodellata in area francese viene deviata male da Tolisso che per poco non si fa autorete: è bravissimo Lloris ad intervenire e a salvarsi in angolo.

E’ l’unica vera emozione di una prima frazione giocata a bassissimi ritmi per colpa di una Francia che opta per un palleggio lentissimo che fa il solletico ai coriacei ragazzi di Bert van Marwijk.

Ad inizio ripresa la storia è sempre la stessa ma al 58’ il Var arriva in soccorso dei francesi: intervento sospetto Risdon in area su Griezmann e il direttore di gara si avvale dell’uso della tecnologia.

Cunha si reca al monitor e dopo una attenta osservazione assegna un rigore generoso che viene trasformato da Griezmann. E’ un rigore storico, il primo assegnato ai Mondiali grazie all’aiuto del Var.

La partita sembra in discesa per Pogba e compagni ma quattro minuti più tardi ci pensa Umtiti con una follia a riaprire la contesa: clamoroso fallo di mano in area e rigore netto. Jedinak è freddo dal dischetto e pareggia i conti.

La Francia è di nuovo in difficoltà ma all’improvviso all’82’ Pogba si inventa un pallonetto dal limite dopo una sponda di Giroud: la palla sbatte sulla traversa, oltrepassa la linea ed esce subito fuori.

I francesi gridano al gol e la tecnologia gli dà ragione: la palla è entrata ed è 2-1. Nei minuti finali è assalto Australia ma non c’è più nulla da fare: vince la Francia che evita il flop all’esordio.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 14:10