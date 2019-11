Il Var fa arrabbiare anche Batistuta

La Juventus ha ottenuto in rimonta sul campo dell'Atalanta una vittoria importantissima nella corsa allo scudetto.

Decisiva per il 3-1 finale la doppietta di Higuain e il gol di Dybala, ma la partita è stata scandita anche da polemiche arbitrali da parte dei giocatori di Gasperini per un presunto fallo di mano di Emre Can poco prima della rete del 2-1 e per le modalità dello stesso gol del vantaggio dei bianconeri, viziato da un fallo di mano di Cuadrado non ravvisato dall'arbitro.

Il Var non è potuto intervenire per regolamento, ma la cosa non è andata giù ad uno spettatore d'eccezione come Gabriel Omar Batistuta.

L'ex attaccante della Fiorentina ha sbottato sul proprio profilo Twitter mentre stava assistendo in diretta alla partita: “Sto vedendo Atalanta-Juventus: l'uso della VAR è noioso ma anche ridicolo: troppa discrezione dell'arbitro e troppe cose da migliorare” il commento del 'Re Leone'.



SPORTAL.IT | 23-11-2019 21:34