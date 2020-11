Il VAR ferma l'Argentina di Messi

L’Argentina, nella gara valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, si deve accontentare di un pareggio nel delicato confronto contro il Paraguay. Finisce 1-1 grazie alle reti di Romero (21′, su calcio di rigore) e Gonzalez (41′ di testa).

Da evidenziare un gol annullato, con l’ausilio del VAR, a Messi per un fallo ad inizio azione. Tante le proteste ma rete non convalidata. In campo, per 82′, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Sempre per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, successo dell’Ecuador sulla Bolivia (3-2).

OMNISPORT | 13-11-2020 07:48