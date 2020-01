Il VAR si ridimensiona: più potere ai guardalinee

Altra novità legata al VAR. La tecnologia nel calcio è pronta a fare un passo indietro e ridare più potere ai guardalinee. Sotto esame il fuorigioco e in particolare i casi in cui l'off-side è di pochissimi centimetri.

"In teoria un fuorigioco di un millimetro è fuorigioco ma se la prima decisione è quella di non fischiarlo e poi il VAR deve usare 12 telecamere, vuol dire che non c'era errore chiaro e evidente", le parole di Brud, segreteraio generale della IFAB. Il nuovo regolamento sul fuorigioco dovrebbe, come riporta La Repubblica, entrare in vigore già dagli ottavi di Champions League a febbraio.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 09:52