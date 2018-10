Il Var tranquillizza Pellegrini

Un’altra buona prestazione di Lorenzo Pellegrini non è bastata alla Roma per proseguire la striscia di vittorie.

Anzi, contro la Spal è arrivata una cocente sconfitta casalinga, che il giovane centrocampista giallorosso ha provato a commentare con lucidità ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo fatto una discreta gara mantenendo la gestione della partita e del gioco, ma creare tanto, tirare 18 volte e 8 nello specchio, ma fare zero punti deve fare riflettere. La sconfitta di oggi deve essere uno stimolo per giocare al meglio quella di Champions League e poi quella di campionato contro il Napoli settimana prossima".

Il giocatore della Nazionale ha poi commentato con serenità e sportività le contestazioni per il rigore concesso alla Spal: “Con la Var che controlla tutto mi sento abbastanza tranquillo in campo, poi in campo ci può stare di farsi prendere dall'adrenalina”.



SPORTAL.IT | 20-10-2018 21:15