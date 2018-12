Il Veneto presenta la canoa del 2019

Domenica 16 dicembre a Revine Lago (Treviso) saranno presentate le gare internazionali e nazionali della prossima stagione agonistica in Veneto a cura del comitato regionale della Fick.

Nella stessa sede si parlerà dei campionati regionali 2019 che coinvolgeranno centinaia di canoisti nelle varie discipline e categorie; il Comitato regionale Veneto della Fick consegnerà a ciascuna delle società presenti due copie di ‘Veneto in canoa’, opera di recente pubblicazione che fotografa la realtà dei 35 club veneti. Nella stessa giornata, sui laghi di Revine e quello vicino di San Giorgio, 150 atleti veneti, in rappresentanza di una quindicina di società, sosteranno il test invernale di canoa velocità.

I sindaci di Revine Lago e Tarzo, rispettivamente Michela Coan e Vincenzo Sacchet, pagaieranno insieme ad altre autorità a bordo di un dragon boat seguiti da alcuni canoisti in costume da Babbo Natale: un modo simpatico e diverso anche per uno scambio di auguri in vista delle festività di fine anno e della prossima stagione agonistica.

SPORTAL.IT | 13-12-2018 15:30