Il Venezia dà l'ultimatum a Zenga

La sconfitta contro il Verona non costerà il posto a Walter Zenga. Questo, almeno, è quanto riportato su ‘Trivenetotogol’, dove si legge della volontà del patron dei lagunari Joe Tacopina di dare un’altra chance all’ex allenatore del Crotone nonostante il terzo ko consecutivo subito proprio nel derby del “Bentegodi”.

Per il futuro di Zenga sarà decisiva la partita casalinga in programma lunedì 11 marzo contro il Palermo, una delle squadre allenate in passato dall’”Uomo Ragno”.

I tanti infortuni rappresentano l’alibi principale per Zenga, che dopo essere subentrato a Stefano Vecchi all’ottava giornata aveva ottenuto una serie utile tale da avvicinare la zona playoff. Poi il crollo, costato agli arancioneroverdi l’aggancio del Livorno in zona playout.



SPORTAL.IT | 04-03-2019 23:45