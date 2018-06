Il Venezia e Pippo Inzaghi si sono detti addio

Il Venezia e Pippo Inzaghi si separano. L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa. "Adesso è pronto per una grande carriera in serie A" ha osservato il presidente della società lagunare Joe Tacopina.

"So che il mio procuratore ha ricevuto qualche richiesta, ma inizierò a valutarle da martedì mattina. Oggi si chiude una storia stupenda: quello che abbiamo fatto insieme mi rimarrà nel cuore per sempre. E penso che più di così non si potesse ottenere" ha detto l'allenatore piacentino.

Con ogni probabilità il maggiore degli Inzaghi si siederà sulla panchina del Bologna: il club felsineo e Roberto Donadoni si sono a loro volta separati.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 18:20