Il Verona annuncia Tameze

Adrien Tameze è l’ultimo colpo dell’Helas Verona, che sta regalando molti giocatori nuovi a Ivan Juric, sperando che lui possa ripetere la stagione disputata nel 19-20. “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da OGC Nizza il diritto alle prestazioni sportive di Adrien Fidele Tamèze Aoutsa, 26enne centrocampista franco-camerunense che ha sottoscritto un contratto quadriennale, più precisamente sino al 30 giugno 2024”.

Il centrocampista classe 1994 l’anno scorso aveva giocato con l’Atalanta, che dopo sette presenze in campionato e delle buone comparse anche in Champions League, ha deciso di non riscattarlo dal Nizza.

Il Verona, forse complice anche del fatto che l’Atalanta abbia un modo di giocare molto simile, si è gettata sul giocatore, strappandolo al Nizza. Cifre non ufficiali, ma secondo ‘Sky Sport’ dovrebbero essere 3 i milioni spesi dal Verona e versati al club francese.

OMNISPORT | 04-09-2020 07:58