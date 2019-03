Il Verona passa a Perugia ed è secondo

Il Verona centra la quarta vittoria in cinque partite su un campo difficile come quello di Perugia e aggancia il Palermo al secondo posto in classifica. I rosanero hanno però due partite in meno.

Succede tutto nella ripresa con le reti di Bianchetti e Henderson. A nulla è valso il gol al 86esimo di Verre.

Dopo due successi di fila la squadra di Alessandro Nesta si ferma e resta così a 38 punti, due punti in più del Cittadella ottavo e quattro dalla coppia Spezia-Cittadella.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 23:15