Il Verona perde Pazzini per infortunio

Si ferma Giampaolo Pazzini. L'esperto attaccante del Verona, poco preso in considerazione da Juric in questo avvio di stagione, ha infatti subito un problema muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal campo per un lasso di tempo che la stessa società scaligera non è stata ancora in grado di quantificare.

"Hellas Verona FC comunica che, nel corso dell'allenamento di oggi pomeriggio lunedì 14 ottobre, Giampaolo Pazzini ha interrotto anzitempo la seduta per un risentimento muscolare – si legge sul sito del club veneto -. Le visite strumentali alle quali si è sottoposto in serata hanno evidenziato una lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, all'adduttore breve della coscia sinistra. Non sono al momento quantificabili i tempi di recupero".

SPORTAL.IT | 14-10-2019 22:02