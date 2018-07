Il Verona scende in campo per la città

La retrocessione in B dell’Hellas Verona, ma pure il processo a carico del Chievo. Non sono settimane facili per il capoluogo veneto, che lo scorso maggio ha dovuto sopportare anche il fallimento di un’azienda storica come la Melegatti. Uno dei marchi dolciari più famosi in Italia e non solo è ora stato posto in esercizio provvisorio e allora proprio l’Hellas ha deciso di scendere letterlamente in campo per provare a contribuire a dare un futuro all’azienda e anche ai tanti dipendenti.

Il marchio Melegatti sarà presente sulle maglie di Pazzini e compagni in occasione delle amichevoli estive di avvicinamento al prossimo campionato di B della squadra allenata da Fabio Grosso. La decisione è stata comunicata dal club gialloblù in occasione di un altro evento storico, la visita all'Hellas Store Arena di Preben Larsen Elkjaer, forse lo straniero più amato dai tifosi, scudettato nel 1985, in città per ritirare la cittadinanza onoraria. All’evento era presente anche una delegazione di dipendenti Melegatti.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 17:45