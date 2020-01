Il Vicenza ha l'alternativa ad Ardemagni

Il Vicenza, capolista del girone B della serie C, cerca un attaccante per continuare a coltivare il sogno di tornare in B. E lo fa proprio nel torneo cadetto.

Difficile per i berici arrivare a Matteo Ardemagni, sul quale ha messo gli occhi anche il Frosinone. E proprio un ex ciociaro, Daniel Ciofani, rappresenta la più valida alternativa all'ascolano. La Cremonese sembra disposta a trattare il suo addio dopo qualche mese in grigiorosso e un solo gol in campionato.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 16:24