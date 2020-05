Il Vicenza ricorda Perfection

Anche il Vicenza ha voluto partecipare al ricordo di Joseph Bouasse, meglio noto come Perfection, improvvisamente scomparso a 21 anni.

Il centrocampista camerunese, arrivato in Italia giovanissimo e tesserato dalla Roma, aveva militato in biancorosso in prestito in Serie B nella stagione 2017-2018, disputando una sola partita, contro l'Avellino.

Questo il messaggio della società della famiglia Rosso: “Una triste notizia ha scosso l’ambiente biancorosso. Questa notte è venuto a mancare, a causa di un arresto cardiaco, Joseph Bouasse Perfection, all’età di 21 anni. Un ragazzo che nella sua vita era riuscito a superare diverse avversità, lascia a Vicenza, nelle persone che l’hanno conosciuto, il ricordo di una persona sorridente e solare. La società LR Vicenza si unisce al dolore per la scomparsa di Joseph e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze”.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 19:58